Pamukkale'de hedef 2 milyon turist

Denizli'nin gözde turizm merkezi Pamukkale bu yılki hedefini belirledi. Hedef 2 milyon turist...

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ziyaretçilerini kendine çeken Pamukkale'ye dünyanın dört bir tarafından gelenler buradaki güzellikleri görme şansı elde ediyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale travertenleri pandemide belli bir süre ziyaretçiye kapatılmıştı. Aradan geçen 2 yılın ardından beyaz cennette yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturmaya başladı. Pamukkale, 2021 yılının ilk 4 ayında 90 bin kişiyi ağırlarken toplamda 1,2 milyon kişi ziyaret etti.

Rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor

Beyaz cennet 2022 yılının ilk 4 ayında sadece 240 bin kişiyi ağırladı. Sıcakların giderek artmaya başladığı Pamukkale’de 2022 yılı hedefi 2 milyonun üzerinde belirlendi. Çin, Rusya, Ukrayna hariç tüm ülkelerden misafirlerini ağırlamaya başlayan Pamukkale’de hiç görülmeyen Moğol turistlerde ziyaret etmeye başladı. Beyaz cennet için yoğun rezervasyon trafiği yaşanmaya başlandı.

"Bu yıl 2 milyon turist hedefimiz var"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen yaptığı açıklamada, "Geçen yıla baktığımız zaman ilk 4 ay yaklaşık 90 bin kişi Pamukkale ören yerini ziyaret etmişti. Bu yıl biz 240 bin kişinin yerli ve yabancı olmak üzere Pamukkale’yi ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu yıl 2 milyon hedefi koyduk,inşallah yakalyacağız. Türkiye’de 12 ay boyunca sürdürülebilir turizmin yapıldığı ender yerlerden bir tanesi Pamukkale’de biz yazında, kışında, ilkbahar ve sonbaharda yerli, yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kış aylarında da termal tercih eden misafirlerimiz Pamukkale’ye geliyor." dedi.

"Tüm dünyadan ziyaret ediliyor"

İHA'ya konuşan Şen, "Bu yılda baktığınız zaman Çin haricinde Rusya ve Ukrayna haricinde tüm ülkelerden misafirlerin geldiğini görüyoruz. Güney Amerika’dan misafirlerimiz var. İtalyan ve İspanyol misafirlerin Haziran, Temmuz, Ağustos ayında yoğun rezervasyonlarını görüyoruz. Tayland, Malezya, Tayvan gibi bu tür ülkelerden de şu anda uzakta olan misafirlerimiz şehrimizi ziyaret ediyorlar." diye konuştu.







