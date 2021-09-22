Paris İklim Anlaşması, BM Kurulu'nun ardından yeniden gündeme getirildi. Bunun üzerine, Paris İklim Anlaşması nedir, hangi ülkeler imzaladı? soruları araştırılmaya başlandı. İşte anlaşmanın detayları

Paris İklim Anlaşması dün gerçekleştirilen BM Kurulu'nda yeniden gündem olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı.

Paris İklim Anlaşması'na değinen Erdoğan, "Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında üzerine düşenleri yapacaktır." dedi.

Bunun üzerine 4 Kasım 2016 yılında yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması'na ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Anlaşmaya dair detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Paris İklim Anlaşması nedir, hangi ülkeler imzaladı? Paris İklim Anlaşması'nın maddeleri nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Paris İklim Anlaşması nedir, hangi ülkeler imzaladı? Paris İklim Anlaşması'nın maddeleri nelerdir? İşte anlaşmaya dair detaylar...

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren bir anlaşmadır.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NIN MADDELERİ

Paris İklim Anlaşması'nın maddeleri:

Küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalmasını sağlaması,

Sera gazı salınımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesi,

Anlaşma yürürlüğe girdikten itibaren bilimin elverdiği her türlü olanağını kullanarak sera gazı salınımını azaltacak her türlü önlemin kısa sürede devreye alınması,

Bilinmesi gerekilen bir şeyde anlaşmayı imzalayan devletlerin geri çekilmeleri durumunda bir cezaya çarptırılmıyor olmaları olarak belirtilmiştir.

HANGİ ÜLKELER ANLAŞMAYI İMZALADI?

Anlaşma 195 üye ülke tarafından imzalanması bakımından, dünya tarihinde iklim değişikliği ile ilgili en geniş kabul görmüş anlaşma olma özelliğine sahiptir.

ABD,

Çin,

Hindistan,

Meksika,

Güney Kore,

Türkiye,

Fransa gibi ülkeler anlaşmayı imzalamıştır.

HANGİ ÜLKELER ANLAŞMAYI İMZALAMADI?

Paris İklim Anlaşması'nı imzalamayan ülkeler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi üyesi olan Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen'dir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARİS İKLİM ANLAŞMASI İÇİN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris İklim Anlaşması için şu ifadeleri kullandı;

Paris İklim Anlaşmasına ilk imza atan ülkelerden biriyiz. Ancak, yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle henüz bu anlaşmayı yürürlüğe koymamıştık.

Son dönemde bu çerçevede kaydedilen mesafenin ardından aldığımız kararı, buradan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan tüm dünyaya duyurmak istiyorum.

Paris İklim Anlaşması'nı, atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz.

Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansından önce, 'karbon nötr' hedefli anlaşmanın onay aşamasını tamamlamayı düşünüyoruz. Yatırım, üretim, istihdam politikalarımızda köklü değişikliğe yol açacak bu süreci, 2053 vizyonumuzun ana unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz."