13 Kasım Pazar sosyal medya platformları çöktü mü, neden açılmıyor? BTK duyurdu

13 Kasım Pazar sosyal medya platformları çöktü mü, neden açılmıyor? BTK duyurdu

Türkiye, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberiyle sarsıldı. Ölü ve yaralıların olduğu patlamanın akabinde sosyal medya platformları yavaşladı. Vatandaşlar ise arama motorlarına yoğunlaştı.

İstanbul Taksim'de saat 16.20 sularında patlama sesi yükseldi.

13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nin en yoğun zaman diliminde bir patlama yaşandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri intikal ederken, konuya ilişkin savcılık da soruşturma başlattı.

Cadde sivil girişine kapatılırken olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

RTÜK yayın yasağı kararını açıkladı, ardından sosyal medya platformlarında da yavaşlık görüldü.

Instagram, Twitter ve Facebook kullanıcıları arama motorlarında "sosyal medya çöktü mü" sorusuna yanıt aramaya başladı. Açıklama ise BTK'dan geldi.

Sosyal medya çöktü mü, neden açılmıyor?

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler bilgi kirliliği ve paniğe neden olabiliyor. Biliçsizce aktarılan bilgilerin halkı paniğe sürüklemesini önlemek adına da tedbirler alınıyor.

Son saatlerde kullanıcılar sosyal medyada yavaşlık yaşıyor.

İnternetin yavaşlaması ve sosyal medyaya erişim sorunu ile ilgili haberler kısa sürede gündem olurken, konuya açıklık getirildi.

Patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.