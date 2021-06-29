Paulo Fonseca kimdir? Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Paulo Fonseca mı?

Fenerbahçe'nin teknik direktörü hala açıklanmazken, Ali Koç'un Paulo Fonseca anlaştığı ve sözleşmenin kısa sürede imzalanacağı iddia edildi. Peki, Paulo Fonseca kimdir?

Fenerbahçe yeni sezon planlaması dahilinde, geçtiğimiz sezon takımı idare eden Emre Belözoğlu ile anlaşmayarak, yolları ayırdı.

Ali Koç, haziran başında bir basın toplantısı yaparak, "Yeni sezon için planlama yapıyoruz. Taraftarın mutlu olacağı, kariyeri tartışılmayacak bir hoca getireceğiz." demişti.

Bunun akabinde Koç, bir canlı yayına katılarak 28 Haziran Pazartesi günü yeni hocayı duyuracaklarını, seçimin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Ancak dün kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Bunun üzerine, teknik direktörün açıklanmaması kulüpte gerginliğe neden olurken, bugün medyada Paulo Fonseca ismi ortaya atıldı. Koç'un Paulo Fonseca ile anlaştığı kısa bir süre içinde de anlaşmayı imzalamak üzere masaya oturacakları belirtildi.

Ali Koç’un, 48 yaşındaki hoca ile her konuda anlaştığı söylendi. Peki, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca'nın kariyeri ve başarıları..

PAULO FONSECA KİMDİR?

Ali Koç'un sır gibi sakladığı ve teknik direktörlük için anlaştığı belirtilen Paulo Fonseca, 5 Mart 1973 yılında Mozambik'te dünyaya geldi. Futbol kariyeri boyunca birçok takımda yer alan deneyimli teknik adam sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giydi.

Ali Koç'un, "Portekiz ya da Alman bir hoca getireceğiz." açıklamalarına uyan teknik adam, 2005 yılında futbol kariyerine noktayı koydu. 32 yaşında teknik adamlık kariyeri başlayan Fonseca, Portekiz ekibi Estrela Amadora'yı çalıştırdı. Portekiz ekolünü biliyor olması nedeniyle Ali Koç'un listesinin başında yer alıyor.

Estrela Amadora'da 2 yıl geçirdi ve ardından sırasıyla Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves'te çalıştı. 2012'de Paços de Ferreira'nın başına geçen Fonseca, burada çıktığı 41 maçta 1.93 puan ortalaması yakaladı ve ülkenin en köklü ekiplerinden Porto'ya imza atmayı başarırken, ilk kupasını da burada kazandı. Kariyerine önemli bir başarı ekleyen teknik adam, Benfica'nın gerisinde kalınca görevinden ayrıldı. Burada sadece 37 maça çıkabilen Fonseca için işler yolunda gitmedi, 2014'te eski takımı Paços de Ferreira'ya döndü.

2. Paços döneminde 39 maça çıkan ve 14 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Fonseca, 2015'te Braga'nın başına geçti. Braga sayesinde adını duyurmayı başardı ve Braga'da 1.82 puan ortalaması yakaladı. Portekiz Kupa Şampiyonluğu yaşayan Fonseca, ilk kez ülke dışına çıktı, 2016/17'de Shakhtar Donetsk'in başına geçti.

12 yıllık Mircea Lucescu döneminin ardından Shakhtar'a imza atan Fonseca'nın adı o dönem Trabzonspor 'la anıldı. Shakhtar Donetsk'te kariyerinin en başarılı dönemini geçiren 48 yaşındak deneyimli teknik adam, Ukrayna'da geçirdiği 3 yılda 3 lig, 3 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazandı.

Deneyimli hocanın kısa bir içinde de Fenerbahçe'ye imza atacağı ve teknik direktörlük kariyerinde yeni bir başarı yakalamak için çalışacağı söyleniyor.



