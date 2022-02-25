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    Pazar fiyatları marketlere göre daha ucuz

    Geçtiğimiz günlerde 30 liradan satılan salatalık ve domates fiyatının 15 liraya düştüğünü söyleyen pazarcılar, sebzeleri marketlerden daha ucuza sattıklarını söyledi.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 10:27
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    Pazar fiyatları marketlere göre daha ucuz

    Geçen hafta 30 liraya yükselen satılan salatalık, domates ve patlıcan bu hafta yüzde 50 indirimle 15 liradan satışa sunuluyor.

    Edirne’de semt pazarlarında bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşandı.

    KDV İNDİRİMLERİ PAZARA DA YANSIDI

    Pazarcılar fiyatların düşüşünde hava sıcaklığının ve KDV indiriminin etkili olduğunu ifade etti.

    Domates, salatalık ve patlıcan semt pazarında 15 TL’den satılırken, bazı marketlerde ise 25 TL’den satılıyor.

    MARKETLER PAZARDANDAN DAHA PAHALI

    Edirne Pazarcılar Manavlar ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Şeref Hasır, marketlerin pazarlara göre yüzde 70-80 daha pahalıya satış yaptığını söyledi.

    PAZARDA SEBZELERDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

    Domates ve salatalık fiyatlarının yüzde 50 düştüğünü belirten Hasır, çoğu sebze fiyatlarında da 10 gün öncesine göre yüzde 40 düşüş yaşandığını ifade etti.

    "EN UCUZ MEYVE SEBZE PAZARLARDA SATILIR"

    Pazarda 15 TL’ye satılan domates ve salatalığın marketlerde 25 TL’ye satıldığına dikkati çeken Hasır, "Türkiye’nin en ucuz meyve ve sebze fiyatları pazarlarda satılır." dedi.

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