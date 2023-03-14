Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona gelindi Edirne'de, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona gelindi.

İnşa çalışmaları tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nda tek olan peron sayısı, 3 giriş, 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı.

Gümrük sahasının 4 bin metrekarelik kullanım alanı, 22 bin metrekareye kadar genişletildi.

Yenileme çalışmaları sonrası modern görünüme kavuşan Pazarkule'de arama hangarı, sosyal donatı ve personel binaları da yer alıyor.

X-ray cihazları bulunuyor

Yolcu binasında idari üniteler, zemin katta alışveriş mağazaları bulunuyor. Sınır kapısında bunun yanında x-ray ofisi, mobil x-ray ve köpek eğitim merkezi, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün bulunduğu bina da yer alıyor.

Çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığı sınır kapısında sistem denemesi gerçekleştirildi. Çevre düzenleme işleri ve sistem çalışmalarının bitirilmesinin ardından resmi açılışın gelecek günlerde yapılması bekleniyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, modernizasyon çalışmalarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütüldüğünü söyledi.

"Peron sayılarının artması, giriş ve çıkışlarda kolaylık sağlayacak"

Pazarkule'deki çalışmalarla sınır kapısının modern görünüme kavuşturulduğunu belirten Irmak şöyle konuştu:

Ülkemize ve şehrimize yakışır bir gümrük kapısı inşa edildi. Her anlamda olumlu katkılar sağlayacağını söyleyebiliriz. Peron sayılarının artması, giriş ve çıkışlarda kolaylık sağlayacak. Yunanistan tarafında da görüşmeler yapılıyor, orada da gerçekleştirilecek genişletme çalışmaları çok faydalı olur.

Irmak, yaz aylarında Edirne üzerinden binlerce gurbetçinin yurda giriş yaptığını anımsatarak, Pazarkule Sınır Kapısı'nın yeni yapısıyla daha çok kişiye hizmet olanağı sağlayacağını dile getirdi.