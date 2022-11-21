Pençe Kılıç'ta hava harekatı olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, Pençe Kılıç'ta hava harekatı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katılmak için Katar'a gitti.

Katar'a gitmeden önce Pençe Kılıç Operasyonu'nun başlaması için emir veren Erdoğan, dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin, "Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması bu kadarla sınırlı kalmazken, detayları öğrenmek isteyenler ise "Pençe Kılıç'ta hava harekatı olacak mı? Ne zaman olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, "Pençe Kılıç'ta hava harekatı olacak mı? Ne zaman olacak?" İşte yanıtı...

Pençe Kılıç'ta hava harekatı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; her şeyden önce Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki bu operasyon böyle rastgele -acaba kim ne der, nasıl olur diye- düşünülerek yapılmış bir harekât değil. Daha önce de söylediğimiz gibi, eğer ülkemize, topraklarımıza birileri rahatsızlık veriyorsa bunlara biz bedelini ödetiriz.

Nitekim şu anda da birçok saldırı planlaması içinde olan veya bu tür saldırıları gerçekleştiren, tehdit oluşturan terör örgütleri var güneyimizde. Bu Irak tarafında da var, Suriye tarafında da var.

Her zaman söylediğim gibi, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ derken bunu tabii boşu boşuna söylemedik. Zira beklenen, tasarlanan, planlanan saat geldiği anda da bu adımlar atıldı. Nitekim dün gece yapılan operasyon da bunun tam bir tecellisiydi. Çünkü bu terör örgütlerinin zararsız hale getirilmesi, yok edilmesi bizim şu anda güvenlik güçlerimizin başlı başına, olmazsa olmaz bir görevidir. Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil.

Burada ne kadarlık bir güç Kara Kuvvetlerinden de buna katılması gerekir; bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler; istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız.

Zaten burada varlık gösteren ülkelerle de biz diplomatik ilişkilerimizi yaparak adımlarımızı ona göre attık ve atıyoruz."