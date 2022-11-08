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    Pençe Kilit bölgesinde 11 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Pençe Kilit Operasyon bölgesinde aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı teröristi leş ettiğini açıkladı.
    • 08.11.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:26
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    Pençe Kilit bölgesinde 11 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

    Kahramanca savaşan komandolar, teröristleri inlerinde leş ediyor.

    MSB duyurdu

    Bu kapsamda yurt içi ve sınır bölgelerinde başlatılan operasyonlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden iyi haberleri duyurdu.

    Pençe Kilit bölgesinde teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi VİDEO

    Sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist öldürüldü

    MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bölgedeki terörist temizliğimiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

    Pençe Kilit bölgesinde 11 terörist öldürüldü #1


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