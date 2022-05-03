Hain teröristler, Türk askerinden kaçamazken, operasyon bölgesinde 2 terörist daha leş edildi. Böylece öldürülen toplam terörist sayısı 63'e yükseldi.

Kahraman Türk Askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristleri inlerinde yok etmeye devam ediyor.

Farklı bölgelerde başarıyla sürdürülen harekatlarda, istenilen sonuca günden güne yaklaşılıyor.

Toplamda öldürülen terörist sayısı 63

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları kahraman topçularımız tarafından vuruluyor.

Bu başarıyla birlikte ise leş edilen teröristlerin sayısı 63'e kadar yükseldi.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü ViDEO

"Operasyon planlandığı gibi başarıyla devam ediyor"

Başarılı haberi duyuran Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi."