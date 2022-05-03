Petrol
106.36
-1.13%
Euro
15.61
-0.23%
Dolar
14.87
-0.05%
Altın
887.30
-0.44%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
582.356
-1.67%
BTXN Coin
16.70
-6.12%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Hain teröristler, Türk askerinden kaçamazken, operasyon bölgesinde 2 terörist daha leş edildi. Böylece öldürülen toplam terörist sayısı 63'e yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk Askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristleri inlerinde yok etmeye devam ediyor.

    Farklı bölgelerde başarıyla sürdürülen harekatlarda, istenilen sonuca günden güne yaklaşılıyor.

    Toplamda öldürülen terörist sayısı 63

    Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları kahraman topçularımız tarafından vuruluyor.

    Bu başarıyla birlikte ise leş edilen teröristlerin sayısı 63'e kadar yükseldi.

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü ViDEO

    "Operasyon planlandığı gibi başarıyla devam ediyor"

    Başarılı haberi duyuran Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi."

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü #2

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü #3

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü #4

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü #5


    İlginizi Çekebilir

    Van semalarında oluşan hale görüntülendi
    Yaşam

    Van semalarında oluşan hale görüntülendi

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Yeni Zelanda, turistlere kapılarını yeniden açtı
    Dünya

    Yeni Zelanda, turistlere kapılarını yeniden açtı

    Görüş Bildir