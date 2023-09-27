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Teröre ve teröriste geçit yok...
Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor.
Sayıları giderek azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik, mücadelesinden bir an olsun vazgeçmiyor.
Milli Savunma Bakanlığı kahraman askerlerden bir başarılı haberi daha duyurdu.
Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü
O açıklamada şu cümleler kullanıldı;
Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.