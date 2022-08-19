- Haberler
- Gündem Haberleri
- Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 19.08.2022 - 10:44
- Güncelleme : 19.08.2022 - 11:05
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz teröristlere nefes aldırmıyor.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Terörist neredeyse hedef orası"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist öldürüldü VİDEO