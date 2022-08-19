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    Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 11:05
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    Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

    Suriye'nin kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz teröristlere nefes aldırmıyor.

    Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "Terörist neredeyse hedef orası"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

    Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist öldürüldü VİDEO

     

    Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1


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