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    Pençe Kilit bölgesinde 5 terörist leş edildi

    Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 14:50
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    Pençe Kilit bölgesinde 5 terörist leş edildi

    Kahraman Türk askeri hain teröristlerin ensesinde.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, farklı operason bölgelerindeki harekatlarıyla, teröristlerin mezarını kazıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, her geçen gün bir yeni başarıyı daha duyuruyor.

    Başarılı haber bu kez Pençe Kilit bölgesinden geldi.

    "5 PKK'lı etkisiz hale getirildi"

    Milli Savunma Bakanlığı, o duyuruda şu ifadelere yer verdi;

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

    Pençe Kilit bölgesinde 5 terörist leş edildi #1


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