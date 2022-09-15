Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde belirlenen 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askeri, bölücü terör örgütlerinin kökünü kazıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla hainlerin sonunu getiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir başarı haberi daha geldi.

Milli Savunma Bakanlığı haberi şu ifadelerle duyurdu;

"5 terörist etkisiz hale getirildi"

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

Pençe Kilit bölgesinde 5 terörist öldürüldü ViDEO

