Petrol
100.25
0.03%
Euro
18.047
-0.11%
Dolar
18.1292
0.11%
Altın
1.018
0.04%
Borsa
314
0.00%
Bitcoin
390.406
0.76%
BTXN Coin
5.01
-9.23%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
    • 24.08.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor...

    Bu kapsamda hain teröristler, Kahraman Türk askerinin nefesini ensesinde hissediyor.

    Her geçen gün başarılı bir haberin geldiği operasyonlarda, bu kez Pençe Kilit bölgesinde teröristlerin işi bitirildi.

    6 terörist öldürüldü

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Oeprasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar..."

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

    Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!
    CryptoTrade

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!

    Sadece 18 adet üretilecek: 740 beygirlik Bentley Mulliner Batur tanıtıldı
    Otomobil

    Sadece 18 adet üretilecek: 740 beygirlik Bentley Mulliner Batur tanıtıldı

    Şırnak’ta bir kişi eşi ile 3 kızını öldürdü
    3. Sayfa

    Şırnak’ta bir kişi eşi ile 3 kızını öldürdü

    Görüş Bildir