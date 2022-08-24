Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Kahraman Mehmetçik terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor...

Bu kapsamda hain teröristler, Kahraman Türk askerinin nefesini ensesinde hissediyor.

Her geçen gün başarılı bir haberin geldiği operasyonlarda, bu kez Pençe Kilit bölgesinde teröristlerin işi bitirildi.

6 terörist öldürüldü

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Oeprasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar..."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."