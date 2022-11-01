Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Pençe Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlere ait 150 metre uzunluğunda mağara bulduğunu duyurdu.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini başarıyla devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında hain teröristler etkisiz hale getirilirken, gizlendikleri mağara ve sığınaklar da tespit edilerek imha ediliyor.

Son olarak 18 Nisan gecesi başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'ndan güzel haber geldi.

150 metre uzunluğunda mağara

Bölgedeki operasyonda, bugüne kadar teröristlerin kullandığı 400'ün üzerindeki mağara ve sığınak bulundu.

Son olarak bölgede terör örgütüne ait 150 metre uzunluğunda 6 odalı mağara tespit edildi.

Pençe Kilit bölgesinde teröristlere ait 6 odalı mağara bulundu ViDEO

"Mehmetçik teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor"

Konuya ilişkin haber, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnlerindeyiz! Kahraman Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor! Bölgede tespit edilen 150 metre uzunluğundaki altı odalı bir mağarada PKK’lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi."





Ele geçirilenler

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda tespit edilen karargah mağarasında ele geçirilen silah ve mühimmatlar şu şekilde: