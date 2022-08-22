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- Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha edildi
Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha edildi
- 22.08.2022 - 15:36
Mehmetçik'in yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Güvenlik güçleri tarafından, terör örgütü PKK'nın faaliyetleri deşifre edildi.
Teröristlere ait sığınak imha edildi
Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin sığınağa yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.
Ele geçirilenler
Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait silah ve mühimmatı da imha ediyor. Ele geçirilen malzemeler: 2 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 bin 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 13 adet anti-tank RPG-7 mühimmatı, 2 adet anti-personel RPG-7 mühimmatı, 13 adet sevk fişeği" denildi.