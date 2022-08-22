Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha edildi

Güvenlik güçleri tarafından teröristlere ait sığınak tespit edildi. Ele geçirilenler, ekipler tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Mehmetçik'in yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Güvenlik güçleri tarafından, terör örgütü PKK'nın faaliyetleri deşifre edildi.

Teröristlere ait sığınak imha edildi

Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin sığınağa yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Ele geçirilenler

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait silah ve mühimmatı da imha ediyor. Ele geçirilen malzemeler: 2 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 bin 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 13 adet anti-tank RPG-7 mühimmatı, 2 adet anti-personel RPG-7 mühimmatı, 13 adet sevk fişeği" denildi.













