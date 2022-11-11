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- Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist öldürüldü.
- 11.11.2022 - 17:17
- Güncelleme : 11.11.2022 - 17:41
Yurt genelinde, terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, terör örgütü üyelerine darbe üstüne darbe indiriyor.
6 PKK'lı terörist öldürüldü
Terörün kökünü kazımak için amansız bir şekilde mücadele verilirken Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü.
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"