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    Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü

    Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist öldürüldü.
    • 11.11.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 17:41
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    Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü

    Yurt genelinde, terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Kahraman Mehmetçiklerimiz, terör örgütü üyelerine darbe üstüne darbe indiriyor.

    6 PKK'lı terörist öldürüldü

    Terörün kökünü kazımak için amansız bir şekilde mücadele verilirken Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü.

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

    Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK lı öldürüldü #1


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