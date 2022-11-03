Pençe Kilit Operasyon sahasında sona yaklaşıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin, "Zap’ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" ifadelerini kullandı.

Kahraman Mehmetçik, yurt için sınır ve sınır ötesinde terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan Mehmetçik,18 Nisan'da başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda başarılı operasyonlar düzenliyor.

Son durum aktarıldı

Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari’de sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti.

Burada Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans ile görüşen Akar, sahadaki son durumu ilişkin bilgi aldı.

"40 yıldır musallat olan terör belasından kurtaracağız"

Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, "İnşallah sizin çalışmalarınız ve Mehmetçik'in alın teriyle asil milletimizi, 40 yıldır başına musallat olan terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

Hulusi Akar: Bizim tek hedefimiz teröristler VİDEO

"Nerede terörist varsa bizim hedefimiz orası"

Operasyonlarda Mehmetçik'in sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu belirten Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Nerede terörist varsa bizim hedefimiz orası. Bunun dışında bir hedefimizin olmadığını herkesin bilmesi lazım. Kürtler bizim kardeşimiz. Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız." dedi.

"Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım"

Operasyonların sonucu olarak terör örgütünün çöküş içine girdiğini dile getiren Akar, "Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladılar, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmak başka çareleri yok." ifadelerini kullandı.

"Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz"

Pençe-Kilit Operasyonu'nda mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktaran Akar, "Mehmetçik tarafından 540'dan fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 1808 mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 429 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız." açıklamasında bulundu.

"Girilemez, çıkılamaz denilen anlayışı Mehmetçik yıktı"

Operasyonda teröristlerin barınak, sığınak, sözde karargah olarak kullandıkları mağaralara tek tek girildiğini vurgulayan Akar, "Barınak, sığınak, sözde karargahların hepsi teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, temizleniyor. Daha önceden, 'girilemez, çıkılamaz' denilen anlayışı Mehmetçik yıktı, çok şükür bütün 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla sürdürüyor." dedi.