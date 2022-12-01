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    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist öldürüldü

    Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 01.12.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 12:49
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    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist öldürüldü

    Hain terör örgütünü bitirmeye kararlı Türk askerinin hain terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren kahraman askerlerden her geçen gün bir başarı haberi daha geliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, başarılı haberi bu kez Fırat Kalkanı bölgesinden bildirdi.

    "3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi"

    "Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi."

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist öldürüldü #1


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    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist öldürüldü

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