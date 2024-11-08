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AA

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara bulundu.

Mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif eşyanın ele geçirildi.

TERÖRİSTLERİN BİR MAĞARASINA DAHA GİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" başlıklı yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadelenin devam ettiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ VE MUHTELİF EŞYA BULUNDU

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit ettiği ve aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif eşyanın ele geçirildiği bildirildi.

BARİKATLAR VE DÜZENEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımda görüntülerine yer verilen mağarada, teröristlerin hayatta kalabilmek için kum torbalarından yaptıkları barikatlar ve kurdukları düzenekler dikkati çekti.