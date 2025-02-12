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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor. Hain terör örgütü üyeleri adeta kaçacak delik arıyor.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda, hain örgütlere nefes aldırılmıyor.

Terör örgütü PKK, çok sayıda kayıp veriyor.

MSB SON OPERASYONU DUYURDU

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara bulundu.

Mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif eşyanın ele geçirildi.

TERÖRİSTLERİN BİR MAĞARASINA DAHA GİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor" başlıklı yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadelenin devam ettiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ VE MUHTELİF EŞYA BULUNDU

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit ettiği ve aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif eşyanın ele geçirildiği bildirildi.

GİZLİ BÖLMELER DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımda görüntülerine yer verilen mağarada, teröristlerin hayatta kalabilmek için gizli bölmeler yaptıkları dikkat çekti.