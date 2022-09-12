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- Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü
Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- 12.09.2022 - 12:57
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristleri güçlü şekilde cezalandırmak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz!"
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