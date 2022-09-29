Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütlerine ağır darbe indirmeye devam ediyor.

Farklı operasyon bölgelerinde başarılı harekatlar yürüten kahraman Mehmetçik, teröristlere geçit vermiyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pnçe-Kilit Oerasyonu bölgesinden güzel haberler geldi.

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam"

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı haberi, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam" sözleriyle duyurdu.

"4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"rak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"