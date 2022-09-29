Petrol
86.81
-1.41%
Euro
17.9943
-0.14%
Dolar
18.5443
0.14%
Altın
980.45
-0.72%
Borsa
3174
0.00%
Bitcoin
363.349
4.27%
BTXN Coin
11.26
10.60%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 29.09.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütlerine ağır darbe indirmeye devam ediyor.

    Farklı operasyon bölgelerinde başarılı harekatlar yürüten kahraman Mehmetçik, teröristlere geçit vermiyor.

    Son olarak Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pnçe-Kilit Oerasyonu bölgesinden güzel haberler geldi.

    "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam"

    Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı haberi, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam" sözleriyle duyurdu.

    "4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "rak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

    Pençe Kilit Operasyonu nda 4 terörist öldürüldü #1


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Beşiktaş'ta derbide kale Ersin Destanoğlu'nda
    Futbol

    Beşiktaş'ta derbide kale Ersin Destanoğlu'nda

    Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ilk doğum
    Sağlık

    Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ilk doğum

    Görüş Bildir