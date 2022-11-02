Pençe-Kilit Operasyonu'nda 400 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristleri bitirmeye yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirilirken örgüte ait mağaralar yok edildi.

Kahraman Türk askerleri içeride ve dışarıda teröristlere göz açtırmıyor.

Şehitlerin kanını yerde bırakmayan Mehmetçik başarısına başarı katıyor.

Terör örgütünü bitirme yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince 18 Nisan'da başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda her gün yeni bir başarı haberi geliyor.

Mağaraları yok edildi

Terör örgütü tarafından kullanılan mağaralara giren, bölgeyi adım adım tarayan Mehmetçiğin çok sayıda teröristi etkisiz hale getirmesi, örgütte paniğe neden oldu.

Bölücü terör örgütünün Pençe-Kilit Operasyonu nedeniyle düştüğü durum teröristler arasındaki telsiz konuşmaları ile teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı.

"Asla teslim olmayın"

Edinilen bilgiye göre, köşeye sıkışan teröristlerin teslim olacaklarına yönelik sözleri üzerine PKK/KCK terör örgütünün sözde elebaşları teröristlere "Asla teslim olmayın" talimatı verdi.

Elebaşı isyanları devam ediyor

Güvenlik kaynakları, başarıyla yürütülen operasyon neticesinde çok sayıda elemanını ve malzemeyi kaybeden terör örgütünün zor durumda olduğunu duyurdu.

Bunun yanı sıra, terör örgütü üyelerinin malzeme temininde güçlük yaşadığını, örgütten kaçışların ve elebaşlara isyanlarının artarak devam ettiği belirtildi.

400 terörist etkisiz hale getirildi

İHA'nın haberine göre,Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 400'den fazla terörist etkisiz hale getirilirken, 500'den fazla mağara ve sığınak ele geçirildi, 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.