Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 terörist teslim oldu

IOperasyonlar kapsamında, bir mağarada tespit edilen 5 terörist teslim olarak güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

Kahraman Türk askeri hain terör örgütü PKK'nın ensesinde.

Mehmetçiğin kanını erde bırakmayaya yemin eden Türk askerleri operasyonlar kapsamında teröristlerin leşini çıkartıyor.

Her bölgede yeni bir başarıya imza atan Türk askeri güne yeni bir başarıyı duyurarak başladı.

"5 terörist daha teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez! Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu."