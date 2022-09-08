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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 8 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 08.09.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 10:48
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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 8 terörist öldürüldü

    Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor...

    Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor.

    "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam"

    Son olarak bölgede 8 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" sözleriyle duyurdu.

    Pençe Kilit Operasyonu nda 8 terörist öldürüldü #1

    "8 terörist etkisiz hale getirildi"

    MSB'nin açıklaması:

    "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

    Pençe Kilit Operasyonu nda 8 terörist öldürüldü #2



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