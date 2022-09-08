Pençe Kilit Operasyonu'nda 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor...

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor.

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam"

Son olarak bölgede 8 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" sözleriyle duyurdu.

"8 terörist etkisiz hale getirildi"

MSB'nin açıklaması:

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"



