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- Pençe Kilit Operasyonu'nda 8 terörist öldürüldü
Pençe Kilit Operasyonu'nda 8 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 08.09.2022 - 10:33
- Güncelleme : 08.09.2022 - 10:48
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor...
Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor.
"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam"
Son olarak bölgede 8 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" sözleriyle duyurdu.
"8 terörist etkisiz hale getirildi"
MSB'nin açıklaması:
"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"