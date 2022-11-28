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    Pençe-Kilit şehidine son görev

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandandı.
    • 28.11.2022 - 16:37
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    Pençe-Kilit şehidine son görev

    Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir, Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından bin 558 rakımlı tepe üs bölgesine açılan taciz ateşinde şehit düştü.

    Demir’in (21) naaşı Kuzey Irak’tan Van’a, oradan da memleketi Adıyaman’a getirildi.

    Bayrağa sarılı tabutu köyüne getirildi

    Adıyaman Havalimanına getirilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in Tük bayrağına sarılı tabutu, Besni ilçesi Suvarlı beldesine bağlı Pınarbaşı köyüne getirildi.

    Latif ve Nergis Demir’in 1'i kız 4 çocuğundan en büyüğü olan şehit için köyünde cenaze töreni düzenlendi.

    "Düşmanları, sevindirmeyeceğim, dik duracağım"

    Anne Nergiz Demir, "Düşmanları, sevindirmeyeceğim, dik duracağım" dedi. Şehidin küçük kardeşleri Zeynep ve Efe, ağabeylerini gözyaşları ve asker selamıyla uğurladı.

    Pençe-Kilit şehidine son görev #1

    Göreve 3 ay önce başladığı öğrenildi

    Bekar olan ve 3 ay önce göreve başladığı öğrenilen şehidin naaşı, ikindi namazı sonrasında Adıyaman Müftüsü Mehmet Taştan’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında köyde toprağa verildi.

    İHA'nın haberine göre törene Vali Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, 2. Ordu Kurmay Başkan Tuncay Altuğ, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, protokol üyeleri ve binlerce kişi katıldı.

    Pençe-Kilit şehidine son görev #2

    Pençe-Kilit şehidine son görev #3

    Pençe-Kilit şehidine son görev #4

    Pençe-Kilit şehidine son görev #5


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