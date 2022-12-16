Petrol
80.76
-0.55%
Euro
19.8428
0.10%
Dolar
18.6509
0.04%
Altın
1.065
0.05%
Borsa
5229
0.78%
Bitcoin
330.301
-1.05%
BTXN Coin
5.60
6.87%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Pençe şehidinin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

    Pençe Kilit şehidi Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'dan geriye, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı şehidinin videosuna, "Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir" yazdığı paylaşımı kaldı.
    • 16.12.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 10:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe şehidinin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

    Bursa'ya şehit ateşi düştü....

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit harekatından, dün öğle saatlerinde acı haber geldi.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Operasyonda yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, bir süre GATA'da tedavi gördü.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yavuz'un şehadet haberi, Bursa’nın Mudanya ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

    Pençe şehidinin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı #1

    Sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

    27 yaşındaki Üsteğmen Tunahan Yavuz'dan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı acı mesajı kaldı.

    Paylaşımda, 1 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un, Afrin'e gitmeden önce, 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' sözlerini okuduğu anlar yer aldı.

    Pençe şehidinin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı #2

    "Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir"

    Şehit Yavuz'un videoyu, "Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir, kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir." yazarak paylaşması yürekleri dağladı.

    Şehidin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran caminde kılınacak cenaze namazının ardından Mudanya Mezarlığı'na defnedilecek.

    Pençe şehidinin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı #3

    Pençe şehidinin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı #4

    Pençe şehidinin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı #5

    Pençe şehidinin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı #6


    Arka Sokaklar bugün var mı, neden ara verdi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
    Medya

    Arka Sokaklar bugün var mı, neden ara verdi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Eski ürün satan marketlere ceza kesildi
    3. Sayfa

    Eski ürün satan marketlere ceza kesildi

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir