Pençe şehidinin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Pençe Kilit şehidi Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'dan geriye, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı şehidinin videosuna, "Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir" yazdığı paylaşımı kaldı.

Bursa'ya şehit ateşi düştü....

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit harekatından, dün öğle saatlerinde acı haber geldi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Operasyonda yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, bir süre GATA'da tedavi gördü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yavuz'un şehadet haberi, Bursa’nın Mudanya ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

27 yaşındaki Üsteğmen Tunahan Yavuz'dan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı acı mesajı kaldı.

Paylaşımda, 1 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un, Afrin'e gitmeden önce, 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' sözlerini okuduğu anlar yer aldı.

"Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir"

Şehit Yavuz'un videoyu, "Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir, kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir." yazarak paylaşması yürekleri dağladı.

Şehidin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran caminde kılınacak cenaze namazının ardından Mudanya Mezarlığı'na defnedilecek.



