Pençe-Şimşek bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Şimşek bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında bir asker şehit olurken, bir asker de yaralandı.

Irak’ın kuzeyinden bir acı haber daha geldi…

Pençe-Şimşek bölgesinde emniyet unsurlarına bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir askerimiz şehit oldu, bir kahraman askerimiz de yaralandı.

Yaralanan asker, hastaneye sevk edilerek, tedavisine başlandı.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem için başsağlığı mesajı paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2021 tarihinden şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." denildi.

ŞEHİT ATEŞİ KONYA'YA DÜŞTÜ

Öte yandan Şehit Erdem’in Konya’nın Akşehir ilçesi Adsız Mahallesi’ndeki evine acı haber ilçe protokolü tarafından verildi.

Ilgın kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Aytekin Yılmaz, Akşehir Garnizon Komutanı Akbay Tolga Yuvalı ve Akşehir Belediye Bakanı Salih Akkaya tarafından verilen şehit haberinin ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu.

1 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Şehit er Ömer Faruk Erdem’in babası Metin ve annesi Nesibe Erdem’in vefat ettiği, şehidin babaannesi Döndü Erdem ile yaşadığı ve Tuğba, Navruz, Sevgi ve Fadime isminde 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

1998 doğumlu olan şehit Ömer Faruk Erdem’in 1 yıldır görev yaptığı ve ilk görev yerinin Şırnak Gülyazı olduğu bilgisine ulaşıldı.

10 GÜN ÖNCE İZNE GELDİ

Şehidin 10 gün önce de Adsız’daki evine izne geldiği öğrenildi.

Acı haber sonrasında vatandaşlar şehidin evinin önüne gelirken, Akşehir Belediyesi ekipleri tarafından da sokak ve şehidin evi bayraklarla donatıldı.

“BEN HALA NİYE BURADAYIM”

Şehidin babaannesi Döndü Erdem, “Ben bu dünyaya kazık mıyım? Ne acılar gördüm ben. Bu kaçıncı acı? Ben niye hala buradayım?” diyerek gözyaşına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliği’nde toprağa verilecek.