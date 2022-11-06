Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.632
-0.18%
BTXN Coin
10.42
-2.52%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C
    Pençe-Şimşek'te şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı

    Pençe-Şimşek'te şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı

    Terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için Şırnak'ta tören düzenlendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yurt içinde ve dışında, terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Kahraman askerlerimiz, hain teröristlere nefes dahi aldırmazken hainler bir bir etkisiz hale getiriliyor.

    Mehmetçiklerimiz hainlere darbe üstüne darbe indirirken, Irak'ın kuzeyinden üzücü bir haber geldi.

    Pençe-Şimşek'ten üzücü haber geldi

    Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 5 Kasım'da terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

    Pençe-Şimşek'te şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı ViDEO

    Şırnak'ta tören düzenlendi

    Şehitlerimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için Şırnak'ta tören düzenlendi.

    23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende şehitler Yıldız ve Güner'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

    Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

    Pençe-Şimşek te şehit olan askerler için Şırnak ta tören yapıldı #1

    Şehitlerin naaşları Hatay ve Konya'ya gönderildi

    Şehit Halil Yıldız'ın naaşı memleketi Konya'ya, şehit Fırat Güner'in naaşı ise Hatay'a hava yolu ile uğurlandı.

    Törene Süleyman Soylu da katıldı

    Şırnak’taki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Valisi Osman Bilgin, komutanlar ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

    Pençe-Şimşek te şehit olan askerler için Şırnak ta tören yapıldı #2

    Pençe-Şimşek te şehit olan askerler için Şırnak ta tören yapıldı #3


    Kocaeli'de apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi
    3. Sayfa

    Kocaeli'de apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

    Doğu Perinçek: ABD'nin yeni gözdesi Meral Akşener
    Gündem

    Doğu Perinçek: ABD'nin yeni gözdesi Meral Akşener

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir