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Pençe-Şimşek'te şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı

Pençe-Şimşek'te şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı

Terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için Şırnak'ta tören düzenlendi.