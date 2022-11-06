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- Pençe-Şimşek'te şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı
Pençe-Şimşek'te şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı
- Haber Merkezi
- 06.11.2022 - 10:51
- Güncelleme : 06.11.2022 - 11:00
Yurt içinde ve dışında, terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Kahraman askerlerimiz, hain teröristlere nefes dahi aldırmazken hainler bir bir etkisiz hale getiriliyor.
Mehmetçiklerimiz hainlere darbe üstüne darbe indirirken, Irak'ın kuzeyinden üzücü bir haber geldi.
Pençe-Şimşek'ten üzücü haber geldi
Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 5 Kasım'da terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.
Pençe-Şimşek'te şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı ViDEO
Şırnak'ta tören düzenlendi
Şehitlerimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için Şırnak'ta tören düzenlendi.
23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende şehitler Yıldız ve Güner'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.
Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.
Şehitlerin naaşları Hatay ve Konya'ya gönderildi
Şehit Halil Yıldız'ın naaşı memleketi Konya'ya, şehit Fırat Güner'in naaşı ise Hatay'a hava yolu ile uğurlandı.
Törene Süleyman Soylu da katıldı
Şırnak’taki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Valisi Osman Bilgin, komutanlar ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.