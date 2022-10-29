150 öğrenci bir araya gelerek, 99 metrelik dev Türk bayrağını sokaklarda taşıdı.

Cumhuriyetin ilanının ardından 99 yıl geçti...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

İstanbul'un Pendik Belediyesi tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde her yaştan vatandaş bayram coşkusu yaşadı.

99 metrelik bayrak taşındı

Cumhuriyet'in 99. yılına özel olarak hazırlanan 99 metrelik dev Türk bayrağı Pendik sokaklarını kırmızı beyaza boyadı.

Pendik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu VİDEO



"Ne mutlu Türküm diyene"

150 öğrenci, 99 metrelik dev Türk bayrağını Pendik sokaklarında taşıyarak kortej oluşturdu. “Çok gururluyum, çok duygulandım” Kortej yürüyüşünü izleyen vatandaşlardan Filiz Aydemir, “Çok gururluyum, çok duygulandım. Geleceğimizin gençliği ile gurur duydum. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

"Çok duygulandım"

Gülistan Dağdeviren isimli vatandaş ise “Çok duygulandım. Çok güzel bir atmosfer var. Ellerinde bayrak taşıyanları çok güzel izledik ve karşıladık. Ben yukardan izledim ve videolar çektim. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.