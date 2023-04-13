Pendik'te mikrofon uzattık: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
Özel Haber

Ensonhaber, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

İstanbul'un ilçesinde vatandaşlara mikrofon uzatarak seçimlerde tercihlerini hangi adaydan yana kullanacaklarını sorduk.

Pendik'te seçim anketi

Vatandaşların önemli bir bölümü, yeniden aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana görüş bildirdi.

6'lı masanın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyleyenler de vardı.

Görüşlerini bildiren vatandaşlar, oy verecekleri adayla ilgili gerekçelerini sıraladı.

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