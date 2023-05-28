Pentagon, Türk bayraklı paylaşım yaptı Pentagon'un sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve NATO ittifakı 3 ülkenin bayrağının bulunduğu bir fotoğraf paylaşıldı.

İHA ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türk bayraklı paylaşım... Pentagon, Türk bayrağı'nın yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. NATO tatbikatı NATO tatbikatının yapıldığı belirtilen paylaşımda, "Yan yana. Amerikan ordusu üyeleri Griffin Shock 23 Tatbikatı'nın seçkin bir parçası olarak tatbikata katıldı. ABD'ye güvence verme yeteneğini gösteren tatbikat NATO ittifakını NATO eFP BG Poland (Polonya’da faaliyet gösteren ABD liderliğindeki savaş grubu) büyüklüğünde bir birimle hızla güçlendiriyor" ifadeleri kullanıldı.