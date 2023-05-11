Pervin Buldan Mersin mitinginde Kılıçdaroğlu'na oy istedi HDP'nin geleneğini Yeşil Sol Partisi'nde sürdürüldüğünü ifade eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'da oy talep etti.

DHA

Hain terör örgütü PKK ile arasına mesafeye koymayan HDP, Mersin'de bir miting düzenledi.

Seçim çalışmaları kapsamında düzenenlene mitingle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mersin'de seçmenlerle bir araya geldi.

Buldan konuşmlarında Millet İttifak'ı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

"HDP'den almış olduğumuz geleneği Yeşil Sol'da sürdürüyoruz"

Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda, seçime girecekleri Yeşil Sol Parti'nin mitinginde katılımcılara hitap eden Buldan şu ifadeleri kullandı:

Hep birlikte Türkiye'de yeniden bir tarih yazacağız, Yeşil Sol'un tarihini yazacağız ve güçlü bir şekilde parlamentoya gideceğiz. Yeşil Sol tıpkı Mersin gibi ve Mersin'de yaşayan tüm inançların, kimliklerin, kültürlerin bir arada yaşadığının göstergesidir.



HDP'den almış olduğumuz geleneği Yeşil Sol'da sürdürüyoruz. Yeşil Sol, bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır.



Sizler bir kez daha gösterdiniz, Mersin halkı bir kez daha bunu ispat etti, sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeşil Sol neredeyse bilin ki orada demokrasi, barış, kardeşlik, huzur, birlikte ortak bir yaşam vardır.

"Bu seçimde iki milletvekili değil, en az 4 milletvekili Mersin'den"

Buldan, seçimlerinin önemine değinerek şu ifadeleri konuştu:

Bu ülkenin en büyük sorunu, bugün AKP ve MHP zihniyetidir. 14 Mayıs tarihi bu açıdan kritiktir, önemlidir ve tarihidir. Hepimizin kaderini değiştirecek olan bir seçimdir. Bu ülkede yaşayan gençlerin, ilk defa oy kullanacak olan genç seçmenlerin büyük bir sorumlulukla, bu değişim ve dönüşüme el vermesi gerekiyor.



İlk oy çok kıymetlidir. İlk oylar mutlaka ve mutlaka Yeşil Sol'a verilmelidir. Yeşil Sol olarak parlamentoya girmeye hazırlanıyoruz. En az 100 vekil dedik ama bunun en az 4'ünün Mersin'den çıkmasının kesin olarak olması gerektiğini düşünüyoruz.



Burada 2 milletvekilimiz vardı, Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan. Her iki arkadaşımız da sizlerin sesi, sözü, iradesi oldu. Tüm sorunlarınızı parlamentoya taşıdılar. Kadınların, gençlerin sorunlarıyla ilgilendiler. Ama bu seçimde iki milletvekili değil, en az 4 milletvekili Mersin'den parlamentoya mutlaka gitmelidir.

"1 oy Yeşil Sol'a, 1 oy Kılıçdaroğlu'na"

Buldan konuşmasının devamında şunları söyledi: