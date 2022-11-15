Pervin Buldan: Partimiz bu tip saldırıların karşısındadır

HDP'li Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, partisinin bu tür saldırılardan derin acı ve üzüntü duyduğunu söyledi.

Türkiye, İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamayla sarsıldı.

Patlamada 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Terör örgütünün siyasi partisi, HDP saldırının ardından taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Patlamadan dolayı derin acı ve üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bugün de HDP'nin TBMM'de grup toplantısı düzenlendi.

"Partimiz bu tip saldırıların karşısında"



Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Partimiz, failleri kim olursa olsun, bu tür katliamcı saldırıların tavizsiz bir şekilde karşısında." ifadelerini kullandı.

"Partimiz çatışmasız ve özgür bir ülke için mücadele ediyor"

"Taksim'de 2 gün önce yaşanan patlamada şimdiye kadar 6 yurttaşımız hayatını kaybetti. Aralarında ağır yaralıların da olduğu 81 kişinin yaralanmasına ilişkin tarifsiz acımızı paylaşmış, başsağlığı dilemiştik." diyen Buldan, "Bu vahşetin ilk anından itibaren algı operasyonlarından medet uman akıl, sosyal medya karartması ve yayın yasağıyla, Türkiye halklarının gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışmıştır. Çok geçmeden ortada bir bombalı saldırının ve acımasız bir katliamın olduğu anlaşılmıştır. Partimiz, bu ülkede şiddetsiz, çatışmasız, özgür ve eşit bir yaşam için mücadele eden, bunun için ağır bedeller ödeyen bir partidir." dedi.





"Biz demokratik siyasette ısrarcı ve kararlıyız"

"Türkiye toplumuna korku salarak siyaseti dizayn etme çabalarına yabancı değiliz." ifadelerini kullanan Pervin Buldan, "Toplumu kutuplaştırarak seçim sürecini dizayn etme çabalarına HDP olarak izin vermeyeceğiz. Topluma dayatılan bu şiddet iklimi reddedilmeli, kutulaştırma tuzağına düşülmemelidir. Biz demokratik siyasette ısrarcı ve kararlıyız. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, hukuk, adalet ve eşitliktir. Her türlü kaos planına, toplumun şiddetle esir alınma girişimine karşı durmak, her vicdan sahibi yurttaşımızın görevidir." diye konuştu.





"Sorunları demokratik yollarla tartışmalıyız"

Pervin Buldan, "Siyasetin ve parlamentonun bu acı olaydan çıkaracağı sonuç hamaset yarışı değil, şiddet ve çözümsüzlük sarmalından ülkeyi kurtaracak demokratik yolları birlikte tartışmak olmalıdır. Toplumu esir altına almaya çalışan kaos planlarını boşa çıkarmanın yolu, güçlü demokrasi planını bu ülkenin gerçeğine dönüştürmekten geçer." dedi.



