İyi Parti'nin HDP'ye yaklaşımına tepki gösteren Pervin Buldan, İyi Parti Lideri Akşener'e seslenip Kürt düşmanlığı yapmakla suçladı.

Siyaset arenasındaki çekişmeler, seçim süreci yaklaştıkça artmaya devam ediyor…

Geçtiğimiz günlerde AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İyi Parti gruplarını ziyaret etmişti.

AK Parti heyetinin HDP ile görüşmesi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından bir ‘kumpanya’ olarak nitelendirilmişti.

HDP’li Pervin Buldan, bu açıklamaların ardından Akşener’e sert tepki gösterdi.

Akşener’i Kürt düşmanlığı ile suçlayan HDP’li Buldan, İyi Parti Lideri'ne kaybedeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Nefret tohumları saçmaktan başka..."

“6’lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt, belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. 6’lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yağmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Bize kumpanya kuruyor diye iftira attılar. Oysa HDP’liler kumpanya bilmezler.

Pervin Buldan'dan Meral Akşener'e: Kürt düşmanısın VİDEO



“Kürt düşmanlığı yaparak birbirleri ile yarışanlar kaybedecekler”

HDP’lilerin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP’liler ile dolu olduğunu göstererek ona ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk’tan 28 Şubat’tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak birbirleri ile yarışanlar şunu iyi bilsinler ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler.”