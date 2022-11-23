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    Peş peşe indirim! Benzin ve motorine indirim mi geldi? 23 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

    Benzine peş peşe gelen indirimlerden sonra benzin ve motorin fiyatları vatandaşların gündemine yer aldı. İşte akaryakıtta son durum...
    • 23.11.2022 - 09:18
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    Peş peşe indirim! Benzin ve motorine indirim mi geldi? 23 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Benzin grubunda son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyor.

    Son olarak 19 Kasım 2022 Cumartesi (bugün) gününden itibaren benzin litre fiyatına 75 kuruş indirim gelmişti.

    Benzine bir kez daha indirim mi geldi? 23 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

    Benzine indirim mi geldi?

    23 Kasım 2022 Çarşamba (bugün) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1,16 TL indirim geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik gözükmüyor.

    Peş peşe indirim! Benzin ve motorine indirim mi geldi? 23 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? #1

    İstanbul 23 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 24,79 TL

    Benzin litre fiyatı 20,02 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Ankara 23 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 24,89 TL

    Benzin litre fiyatı 20,19 TL

    LPG litre fiyatı 10,79 TL

    İzmir 23 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 24,93 TL

    Benzin litre fiyatı 20,19 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Peş peşe indirim! Benzin ve motorine indirim mi geldi? 23 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? #2


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