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    Pevrul Kavlak: Beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa imzalamayız

    TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücrette gelinen durumu aktarmak adına düzenlediği basın toplantısında, "İçimize sinen ücret olursa seve seve imzalarız" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 11:16
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    Pevrul Kavlak: Beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa imzalamayız

    Milyonlarca vatandaş, gözünü yeni yapılacak olan asgari ücret zammına çevirdi.

    2022 yılı içerisinde, 3'üncü kez düzenlemeye gidilen asgari ücrette, bir sonraki rakam ise merak konusu oldu.

    Gelecek yıl uygulanacak ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı dün gerçekleştirildi.

    "Bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır"

    İşveren kesimini temsilen TİSK, işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ ve kamuyu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları toplantıya katılım sağladı.

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır." ifadelerini kullandı.

    Pevrul Kavlak açıklama yaptı

    Sendikalar arasında başlayan fiyat pazarlığı ile ilgili bir açıklama da TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan geldi.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi heyetinin başkanı olan Pevrul Kavlak, asgari ücrette gelinen durum ve TÜRK-İŞ'in görüşlerini aktarmak amacıyla TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

    Pevrul Kavlak: Beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa imzalamayız VİDEO

    "Bunu imzalayacaksın diye zorlayan yok"

    Kavlak, "Bakanlık rakamını söylesin görelim, sırtımızda yumurta küfesi yok beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa bunu imzalayacaksın diye zorlayan da yok. İçimize sinen, toplumun büyük kesimleri tarafından kabul edilebilir bir ücret olursa bunu yakalarsak, elbette seve seve imzalarız ama içimize sinmeyen bir şey olursa bunun altına imza atmayız." şeklinde konuştu.

    Pevrul Kavlak: Beğenmediğimiz bir rakam çıkarsa imzalamayız #1


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