Pfizer ve BioNTech'ten, 5 yaş altı çocuklar için aşı onay başvurusu

Pfizer ve BioNTech'ten, 5 yaş altı çocuklar için aşı onay başvurusu

Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Covid-19 aşısı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) acil kullanım onayı başvurusunda bulundu. FDA, başvuruyu 15 Şubat'ta görüşecek.

Dünya'da koranavirüs vakaları artarken, tartışma yaratan konulardan biri de aşı yaptıracak olan çocukların yaş aralığı olduğu biliniyor.

Bu kapsamda Pfizer ve BioNTech ortak çalışarak, 5 yaş altı çocuklara korona aşısı onayı alma amacında olduklarını belirttiler.

ACİL KULLANIM ONAYI BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Pfizer ve BioNTech, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) acil kullanım onayı başvurusu yaptı.

Pfizer ve BioNTech, yaptığı açıklamada, FDA'nın bu yaş grubunda kamu sağlığı için acil ihtiyaç nedeniyle ilaç şirketinden başvuru yapmasını istediğini bildirdi.

5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA DA AŞI YAPILACAK

ABD'de 4 yaş altı 1,6 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı. FDA'nın talebi üzerine veri gönderimini başlatan Pfizer ve BioNTech, 6 aylık ve 5 yaş arasındaki çocuklara iki doz Covid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı.

FDA, Pfizer ve BioNTech'in bu yaş grubuna Covid-19 aşısı için yaptığı acil kullanım onayı başvurusunu 15 Şubat'ta görüşecek. İlaç şirketleri, bu yaş grubunda 3 doz Covid-19 aşısı denemelerine ise devam ediyor.