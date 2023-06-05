Phaselis Antik Kenti ile ilgili söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Antik kentin merkezinde yeni yapılaşma olduğuna dair iddialar yalanlandı. Ağaçların kesildiğiyle ilgili söylentilerin de gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

ensonhaber.com

Antalya'nın Kemer ilçesi sınırları içerisinde yer alan Phaselis Antik Kenti, hakkında ortaya atılan çeşitli söylentilerle gündeme geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışmaların yürütüldüğü antik kentte iş makinelerinin sahaya indirilerek kentin tahrip edildiği öne sürüldü.

Ancak çok geçmeden, yürütülen projenin Phaselis Antik Kenti’nin merkezinde değil, koruma alanının Alacasu ve Bostanlık koylarını kapsayan kısmında yer aldığı ortaya çıktı.

Yeni yapılaşma söz konusu değil

Akropolis, tiyatro, agora, hamam ve su kemerleri gibi yapıların bulunduğu antik kentin merkezinde daha önceki yıllarda inşa edilen modüler tuvalet, duş ve kafeteryadan oluşan mekanların halihazırda gelen ziyaretçilere hizmet verdiği belirtildi.

Phaselis'in merkezinde mevcut durumda herhangi bir yeni yapılaşmanın ya da tesis imalatının söz konusu olmadığına dikkat çekildi.

'Ağaçlara zarar verildi' iddiası

Söz konusu projeyle, günlük yaklaşık 12 bin ziyaretçinin uğradığı Phaselis'in taşıdığı yükün azaltılması hedefleniyor. Bu doğrultuda Alacasu ve Bostanlık koylarının çekim merkezi olması hedefleniyor.

Duvar'dan Nuray Pehlivan'ın haberine göre, proje çerçevesinde ağaçların kesildiğiyle ilgili iddialar da gündeme getirildi.

"Burada hiç ağaç kesilmedi"

Konuyla ilgili bir yetkili, söylentileri yalanlarken "Burada hiç ağaç kesilmedi." dedi ve ekledi:

Hatta kazıyla birlikte bırakın ağacı, hiçbir kökün uzantısının kesilmesine bile izin vermedik. Borular köklerin altından geçti. Böylelikle ağaçların köküne dahi dokunmadık.



Zaten burada bırakın 1. derece sit alanlarını, ören yerleri ile karşılaştırdığınızda bile geri dönüşü çok basit sadece insani ihtiyaçları karşılayacak mekanlar inşa edildi.

"Onun dışında başka hiçbir yapı yok"

"Alacasu Koyu’nda, duş, tuvalet, kafeterya, temiz su deposu ve foseptik tankı yapıldı." diyen yetkili, "Onun dışında başka hiçbir yapı yok. Bostanlı Koyu'nda ise sayıca bunların çok daha azı yapıldı." ifadelerini kullandı.