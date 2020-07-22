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    Pınar Gültekin, Bitlis'te toprağa verildi

    Muğla'da vahşi bir çinayete kurban giden Pınar Gültekin Bitlis’in Hizan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
    • İHA
    • 22.07.2020 - 18:46
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    Pınar Gültekin, Bitlis'te toprağa verildi

    Muğla'da 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı tarafında canavarca öldürüldüğü tespit edilmişti.

    Katili yakalanıp tutuklanırken, Pınar'ın cansız bedeni de Menteşe'de ormanlık bir alanda bulunmuştu.

    Pınar Gültekin, Bitlis'te toprağa verildi #1

    BİTLİS'TE DEFNEDİLDİ

    Talihsiz genç kadının cenazesi ailesi tarafından Bitlis’in Hizan ilçesine getirildi.

    Hizan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun ile binlerce kişi katıldı.

    İlçe Müftüsü Murat Demir tarafından kılınan cenaze namazının ardından Gültekin’in cenazesi Hizan’ın Gayda köyünde toprağa verildi.

    Pınar Gültekin, Bitlis'te toprağa verildi #2

    Pınar Gültekin, Bitlis'te toprağa verildi #3

    Pınar Gültekin, Bitlis'te toprağa verildi #4

    Pınar Gültekin, Bitlis'te toprağa verildi #5

    Pınar Gültekin, Bitlis'te toprağa verildi #6

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