Pınar Gültekin cinayetindeki detaylar ortaya çıktı

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'yı yakalatan detayın, petrol istasyonundan alınan 16 TL'lik benzin olduğu ortaya çıktı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedine ormanlık alanda ulaşılmıştı.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN PINAR'IN CESEDİNE ULAŞILDI

Gültekin'i bulmak için yürütülen çalışmalar Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda yoğunlaştırılmıştı.

Arama sonucunda bir varilin içerisinde Gültekin'in cesedi toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı gözaltına alındı.

PINAR'IN KATİLİNİN İFADESİNDEKİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Gültekin'in "kayıp" ihbarının ardından jandarma ve polis ekiplerince özel ekip kuruldu. Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldığı genç kızın eski erkek arkadaşı katil Cemal Metin Avcı'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti.

Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

KATİL AVCI'NIN BENZİN İSTASYONUNDAKİ GÖRÜNTÜLERİ, HER ŞEYİ NETLEŞTİRDİ

Görüntülerde, katil Cemal Metin Avcı'nın Menteşe ilçesindeki benzin istasyonundan bidonla benzin aldığı görüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen katilin görüntüleri izleyince suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Cemal Metin Avcı'nın İlk ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasına müdahil olunacağı ifade edildi.