PKK, Münbiç'te 8 sivil öldürdü, 27 sivil yaraladı

Terör örgütü PKK, Münbiç'teki "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı direnen sivillere ateş açtı. İki günde en az 8 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep ilinin Münbiç ilçesinde siviller, terör örgütü PKK'nın 'zorunlu askerlik' adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı protesto düzenledi.

Halkın gösterileri, sokağa çıkma yasağına rağmen büyüyerek devam ediyor.

2 GÜNDE EN AZ 8 SİVİL ÖLDÜ, 27 SİVİL YARALANDI

Göstericiler, alıkonmaların son bulması, 'zorunlu askerlik' uygulamasının kaldırılması ve göstericilere ateş açan teröristlerin yargılanmasını talep ediyor.

Gösterileri engellemeye çalışan terör örgütünün halka açtığı ateşle iki günde en az 8 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

İlçe merkezi ve kırsal kesimde gösteriler devam ederken, terör örgütünün Rakka ve çevresinden onlarca teröristi Münbiç'e sevk ettiği öğrenildi.

AŞİRET LİDERLERİYLE GÖRÜŞME YAPILIYOR

Öte yandan, Rusya ve Esed rejiminden bir heyet, ilçedeki aşiret liderleriyle görüşmek üzere Münbiç ilçe merkezine gitti.

Heyetin, ilçedeki Ebu Said aşireti lideri Şeyh İbrahim Şelaş ve 4 aşiret lideriyle daha görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Terör örgütünün de ilçedeki aşiret liderleriyle görüşmeye başladığı belirtildi.

MÜNBİÇ'TE YAŞANANLAR

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, PKK'nın, kız ve erkek çocuklarını 'zorunlu askerlik' adı altında silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkarak örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti.

PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka ateş açmasıyla 1 sivil ölmüş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, dün de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Örgüt, sivillerin söz konusu uygulamaya karşı başlattığı tepkiyi önlemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine 'sokağa çıkma yasağı' getirmişti.

MUTABAKATLARA RAĞMEN MÜNBİÇ ÖRGÜTÜN İŞGALİNDE

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana PKK'nın işgalinde bulunuyor.

ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken, Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

Rusya da, Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren PKK, yuvalandığı mevzilerden Suriye Milli Ordusu cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.