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    PKK, Suriye'de 2 kız çocuğunu okuldan kaçırdı

    PKK'lı teröristler, Suriye'de Haseke ve Halep'teki okullardan 13 ve 17 yaşındaki iki kız çocuğunu, silahlı kadrosuna katmak için kaçırarak dağa çıkardı.
    • 23.05.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 14:57
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    PKK, Suriye'de 2 kız çocuğunu okuldan kaçırdı

    Hain terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG, çocukları ailelerinden kopartıp kendi ideolojileri için kullanmaya devam ediyor.

    Hain örgüt üyeleri, bu kez Haseke ve Halep'te iki çocuğu kaçırdı.

    13 ve 17 yaşlarında iki çocuğu kaçırdılar

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Halep il merkezinde varlık gösterdikleri Şeyh Maksut Mahallesi'nden 23 Nisan'da 17 yaşındaki Silva Cafer ile Haseke'nin Kamışlı ilçesinden 13 yaşındaki Lurin Halit Hüseyin adlı iki kız çocuğunu okul çıkışı kaçırdı.

    Terör örgütü, genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için terör kamplarına götürüyor.

    YPG/PKK, nisanda da 4 çocuğu silahlı kadrosu için kaçırmıştı.

    Çocuklar ailelerinden koparılıyor

    YPG/PKK'lı teröristler, genel olarak kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına da izin vermiyor.

    AA'nın haberine göre; YPG/PKK, şubat sonunda da Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinden 14-16 yaşlarındaki 4 çocuğu, Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinde 28 Mart'ta 14 yaşındaki bir çocuğu, mart sonunda Halep il merkezinde 16-17 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırmıştı.

    PKK, Suriye de 2 kız çocuğunu okuldan kaçırdı #1


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