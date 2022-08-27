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    PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi. 2022 yılında ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 75'e yükseldi.
    • 27.08.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 14:42
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    PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi daha teslim oldu

    Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...

    Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar netice veriyor.

    Terörle mücadele sürerken, örgüt mensupları da ikna yoluyla teslim oluyor.

    İçişleri Bakanlığı duyurdu

    Son olarak terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

    Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi

    Açıklamada, 2021 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    Toplam sayısı 75 oldu

    Öte yandan 2022 yılı içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 75'e yükseldiği belirtildi.

    PKK dan kaçan 1 örgüt üyesi daha teslim oldu #1


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