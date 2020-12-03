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    PKK'dan kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl içinde teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı.
    • AA
    • 03.12.2020 - 10:08
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 10:14
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    PKK'dan kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmalarında; PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

    TESLİM OLANLARIN SAYISI 218 OLDU

    2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK Terör Örgütü'nden kaçarak teslim olanların sayısı 218’e ulaştı.

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