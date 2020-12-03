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PKK'dan kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'dan kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl içinde teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı.