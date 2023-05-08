PKK/KCK'nın sözde Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Roni Serdem: Kılıçdaroğlu seçilirse barışa hazırız Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Roni Serdem, "Erdoğan yüzünden durmak bilmeyen bir savaş karşısında direniyoruz. (Kılıçdaroğlu seçilirse) Seçimlerden sonra barışa ve siyasi çözüme hazır olacağız." dedi.

14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek.

Türkiye için oldukça önemli olan bu seçimde, dört tane cumhurbaşkanı adayı var. Bu adaylardan birisi de Millet İittfakı'nın desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından HDP, destek verdiğini duyurdu.

HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladıktan sonra PKK/KCK'nın sözde Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Roni Serdem, Alman Junge Welt gazetesine verdiği röportajda alenen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu.

Alman basınına konuştu, 14 Mayıs sonrasını işaret etti

Roni Serdem "Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Erdoğan yüzünden durmak bilmeyen bir savaş karşısında direniyoruz. (Kılıçdaroğlu seçilirse) Seçimlerden sonra barışa ve siyasi çözüme hazır olacağız." dedi.

Terörle mücadeleyi hedef alan sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadeleyi hedef alan Serdem, seçimin kendilerini için ne anlama geldiğini şu ifadelerle anlattı;

"Erdoğan'ın yayılmacı ve saldırgan politikası Güney Kürdistan'da ve tüm Ortadoğu'da istikrarsızlığa ve belirsizliğe yol açıyor.

Önceki tüm Türk hükümetlerinden daha güçlü olan dini milliyetçi Erdoğan- Bahçeli hükümeti Kürtlerin düşmanıdır.

Erdoğan'ın seçim yenilgisi, bu politikanın ve Erdoğan'ın Ortadoğu'daki tüm müttefiklerinin yenilgisi anlamına gelir. KDP, AK Parti'yi taklit ediyor.

Güney Kürdistan'da demokrasinin ve özgürlüğün olmadığı tek partili bir sisteme dönüştürmüştür. Bu nedenle Türkiye seçimlerinin Güney Kürdistan üzerinde doğrudan etkisi olacaktır."