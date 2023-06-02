PKK'lı Duran Kalkan, Kılıçdaroğlu'na karşı 'Kemalizmi' savundu Seçim öncesi tüm umudunu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan dağ kadrosunun istekleri hayal olarak kaldı. Oy istedikleri Kılıçdaroğlu'na şimdilerde tepki üstüne tepki gösteren teröristbaşı Duran Kalkan, "Kılıçdaroğlu CHP’nin başında kaldıkça Erdoğan iktidardan düşürülemez" dedi.

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Milyonlar, önce 14 Mayıs'ta ardından 28 Mayıs'ta Türkiye'nin kaderini belirlemek adına sandığa gitti.

Tarihi seçimler öncesi siyaset arenasında hummalı hazırlıklar yapıldı.

İttifaklar şekillendi, masalar kuruldu, dağıldı ve yeniden toplandı...

Süreçte en çok dikkat çeken ise CHP Lideri ve 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği yol oldu.

Kılıçdaroğlu, iktidara geçmek için her yolu denedi.

Öyle ki, masada yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüştü.

Anlaşmaya varılmasının ardından Kandil'den ise destek yağdı.

Dağ kadrosu Kılıçdaroğlu'na oy dilendi

Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık ve Duran Kalkan başta olmak üzere dağ kadrosu açıklama üstüne açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'na oy dilendi.

Seçim sonuçları ise hem muhalefette dengeleri bozdu, hem de Kandil'in hesaplarını.

Bütün umudunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan eli kanlı terör örgütü, seçimin ardından bu kez de tepki göstermeye başladı.

"Kazanımlarımızı yok ettiler"

Bunlardan biri de PKK elebaşı Duran Kalkan oldu.

Daha önce sonuçlara ilişkin muhalefetin sağlam duramadığını ve hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Kalkan, "İlk 50 yıldaki kazanımlarımızın hepsini yok ettiler." ifadelerini kullanmıştı.

"Kılıçdaroğlu CHP’nin başında kaldıkça Erdoğan iktidardan düşürülemez"

Yeni bir açıklamada daha bulunan terörist, bu kez Kılıçdaroğlu'na karşı Kemalizmi savundu.

Kalkan, "Erdoğan’dan önce Kılıçdaroğlu gitmeli. Kılıçdaroğlu CHP’nin başında kaldıkça Erdoğan iktidardan düşürülemez. Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin MHP ile birlikte Kemalizmi ortadan kaldırıp yerine Enverciliği geçirme çabalarının hiçbirisine karşı çıkmadı." ifadelerini kullandı.