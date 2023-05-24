PKK'nın kanalından Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı Terör örgütleriyle aynı masada olmadığını sık sık dile getire Kemal Kılıçdaroğlu için, PKK'nın kanalından oy istendi. Yayınlanan reklam filminde, "28 Mayıs hesap sorma günüdür" sloganları da yer aldı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gidiyor.

Tarihinde ilk kez ikinci tur oylaması için sandığa gidecek olan vatandaşlar, pazar gününü bekliyor.

İkinci tur seçimlerine az bir süre kala Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ağız değiştirmeye başladı.

İlk turda HDP ile kol kola gezen Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçileri tarafına çekmeye çalışıyor.

Bu kapsamda da Ümit Özdağ'a bazı ayrıcalıklar veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun planlarını ise PKK bozdu gibi duruyor.

Terör örgütü PKK'nın kanalında yapılan reklamlarda, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çağrı yapıldı.

Tepki çeken reklam filmi

Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçilerin oylarını kazanmak için HDP ile olan anlaşmalarını kenara koydu.

HDP ile görüşmesine rağmen, aynı masada olmadıklarını söyledi.

Ancak HDP kanadından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrıları ve çalışmaları devam ediyor.

Şimdi ise PKK'nın kanalından, Kemal Kılıçdaroğlu için oy istendi. Yayınlanan reklam filminde, skandal ifadeler kullandı.

Hesaplaşmaya dikkat çekildi

Yayınlanan reklam filminde, "Sandığa git. Oy ver, tek adamı gönder" "Sahtekarlıkların hesabını sorma zamanı" "Kirli ittifaklar bitecek" "28 Mayıs hesap sorma günüdür" gibi ifadeler yer aldı.