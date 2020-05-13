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    PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'nın kullandığı mağarada ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 13.05.2020 - 11:30
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    PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PKK'ya yönelik mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiğini duyurdu.

    ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAMSAL MALZEME BULUNDU

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından icra edilen operasyonlarla terör örgütünün inlerine girmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Hakkari Çukurca’da devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait, mağara içerisinde; 9 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 10 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 200 adet doçka mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 3 adet roket sevk fişeği, 5 adet MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler ile tespit edilen bir adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi." denildi.

    Çukurca’da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi- ViDEO

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